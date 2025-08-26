ETV Bharat / business

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿ ಸಿಲ್ವರ್​ 1,18,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ : 600 ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - SILVER RALLIES RS 3 000

10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,00,770 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ 3,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,00,770 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ ಸೋಮವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,00,170 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 99,900 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,00,400 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ).

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 3,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,18,000 ರೂ.ಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸೋಮವಾರ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,15,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್​ ರಿಸರ್ವ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಪದಚ್ಯುತಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಒತ್ತಡ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ: ಇದಲ್ಲದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೆಡ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ: ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ 12 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 87.68ಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್ ಕರಡು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದುರ್ಬಲ ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.37 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3,378.37 USD ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಡಾಲರ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಎವಿಪಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಯ್ನಾತ್ ಚೈನ್‌ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 0.21 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 38.48 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಸುಂಕಗಳ ಸುತ್ತಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ: ಸುಂಕಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮವು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಬಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಚಿಂತನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಫೆಡ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಕರಡು ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,00,770 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ ಸೋಮವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,00,170 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 99,900 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,00,400 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ).

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 3,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,18,000 ರೂ.ಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸೋಮವಾರ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,15,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್​ ರಿಸರ್ವ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಪದಚ್ಯುತಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಒತ್ತಡ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ: ಇದಲ್ಲದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೆಡ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ: ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ 12 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 87.68ಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್ ಕರಡು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದುರ್ಬಲ ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.37 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3,378.37 USD ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಡಾಲರ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಎವಿಪಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಯ್ನಾತ್ ಚೈನ್‌ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 0.21 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 38.48 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಸುಂಕಗಳ ಸುತ್ತಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ: ಸುಂಕಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮವು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಬಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಚಿಂತನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಫೆಡ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಕರಡು ಸೂಚನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD JUMPS RS 600GOLD PRICEGOL RATE JUMPEDSILVER PRICES ALL TIME HIGH LEVELSILVER RALLIES RS 3 000

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.