ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ.. ಟ್ರಂಪ್​ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ನಿಂದ ಅಂಬರ ಏರಿದ ಬಂಗಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? - GOLD PRICE TODAY

ಸುಂಕದ ಕಳವಳಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗುರುವಾರ ರೂ.3,600 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 5:45 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.3,600 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,02,620 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇ.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ ರೂ.3,600 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಗುರುವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ.1,02,200 ಕ್ಕೆ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ( ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ.98,600 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ:

  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 99.9 ಫ್ಯೂರಿಟಿಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದ ಬೆಲೆ 1,04,160 ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
  • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ 760ರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಮೂಲಕ 1,03,310 ರೂ ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 700 ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ 94,700 ರೂ ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,500 ರೂ. ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,14,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ 1,12,500 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ದಿನದಲ್ಲಿ 893 ರೂ. ಅಥವಾ 0.88 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ 1,02,155 ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ USD 9.76 ಅಥವಾ ಶೇ. 0.29 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ USD 3,379.15 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು USD 3,375 ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

