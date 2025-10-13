ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ 1.27ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರ!
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಗೆಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 3:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025)
- 999.9 ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ - 127901 ರೂ.
- 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್(99.5 ಪ್ಯೂರಿಟಿ )ಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ - 125,070 ರೂ.
- 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ -114,640 ರೂ.
- 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ - 93,800 ರೂ.
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಸುಂಕದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಟನೇ ನೇರ ವಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,060 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಗಳು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಸುಂಕದ ಏರಿಳಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮೋಹ: ಭಾರತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್1 ರಿಂದ ಚೀನಾ ಮೇಲೆ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ -ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಚೀನಾದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತವು ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಏರಿಕೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ- ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ