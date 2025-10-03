ETV Bharat / business

ದಸರಾ ಮರು ದಿನ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ: ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನ; ಐದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತಗ್ಗಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಗಾರದ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು.

gold-futures-price-declined-profit-booking-and-us-shutdown-worries
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ 634 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,16,945ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ ನೀತಿಯ ಮುನ್ನೋಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​ನ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್​​ ವಿತರಣೆಯ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 643 ಅಥವಾ 0.55ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ 1,16,945 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ದರ 1,18,444 ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದೇ ರೀತಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್​ ದರ ಕೂಡ 646ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,18,213 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹವೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,19,674ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್​ ಬುಲಿಯನ್​ ಅಂಡ್​ ರಿಫೈನೆರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಶನ್​ ದೇಸಾಯಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಕಂಡರೂ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಸತತ ಏಳನೇ ವಾರವೂ ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿ, ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2,170 ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 1,42,550 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,45,715ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳ್ಳಿಯು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಲಾಭದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯೇತರ ವೇತನದಾರರ ವರದಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್​ ಒಸ್ವಾಲ್​ ಫೈನಾನ್ಸ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ನ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​​ ಮಾನವ್​ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 3,867.15 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಔನ್ಸ್​ಗೆ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 46.70 ಡಾಲರ್​ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸತತ ಏಳನೇ ವಾರವೂ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್​ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಿರಿಯ ರಿಸರ್ಚ್​​ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​ ಜಿಗರ್​ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಸರಾ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​: ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1.21ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಬೆಳ್ಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ - 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.; ಮುಂದುವರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗಾಲೋಟ!

For All Latest Updates

TAGGED:

US SHUTDOWN WORRIESGOLD FUTURES PRICE DECLINEDTODAY GOLD RATEGOLD RATE IN GLOBAL MARKETGOLD FUTURES PRICE DECLINED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ರಾಧಾ!: Milk ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಫೆಲೋ!!

ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು!; ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 'ಕಾಂತಾರ' ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.