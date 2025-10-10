ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಮುಂದುವರೆದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಾಗಾಲೋಟ!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತೆ 1,21,020 ರೂ ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : October 10, 2025 at 4:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 527ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,020ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ(ಪ್ಯೂಚರ್) ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ 527 ರೂ ಅಥವಾ 0.44 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,21,020 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.23.677 ರೂ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,677ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆ(ಪ್ಯೂಚರ್) ಯಲ್ಲಿ 2,225 ಅಥವಾ 1.52ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 1.48.549 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1,53,388ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಬಂಗಾರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 26.50 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 0.67ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 3,999 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,081 ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರುಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
