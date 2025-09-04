ನವದೆಹಲಿ: ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗಾಲೋಟ ನಡೆಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,000ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ 99.9 ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 1,07,070ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 99.5ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1000 ರೂ. ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,05,200ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,06,200 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಕೆಜಿಗೆ 1,25,600 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,26,100 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್ಗೆ 39.61 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ 1.10 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 3,539.14 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,578.80 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,540 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ವಹಿವಾಟು: ಗುರುವಾರದ ದರ ಇಳಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ 'ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್'; ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ