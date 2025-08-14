ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 400 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,01,420 ರೂ. ತಲುಪಿತು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.9ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,01,020ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಶೇ. 99.5 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 400 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,01,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿ) ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ.1,00,600 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,13,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿ).
"ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾದವು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಎಸ್ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯು ಸುಂಕ-ಚಾಲಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,356.96 ಡಾಲರ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಯುಎಸ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಕೆಪಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜತೀನ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಯುಎಸ್ಡಿ 3,280 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 0.41 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು USD 38.35 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ.. ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನಿಂದ ಅಂಬರ ಏರಿದ ಬಂಗಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?