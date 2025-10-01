ETV Bharat / business

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಸರಾ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​: ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1.21ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಬೆಳ್ಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ, ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ಬೆಟ್‌ಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.21 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1.21ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಬೆಳ್ಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
By PTI

Published : October 1, 2025 at 4:59 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಯುಎಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಅನುದಾನದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅನುದಾನದ ಮಸೂದೆಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದೇ ಬಿಲ್‌ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಅನುದಾನ ಸಿಗದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

99.9 ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇದು: ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.21 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು 1,100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿತ್ತು.

99.5 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ; ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು ಬುಧವಾರ 1,100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,20,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,19,400 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.

ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ: ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,50,500 ರೂ.ನಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬುಲಿಯನ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 3,895.33 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 47.56 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

