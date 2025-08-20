ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಂಪನಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಂಪನಿ 37.75ರಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜದ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಪಿ ಬಲರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹರಾಜು: ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಾಲರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿಂಗರೇಣಿ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಖನಿಜಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಹಲವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಸಿಂಗರೇಣಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 37.75ರಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ 90ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ತಗಲಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಬಲ: ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಒಟ್ಟು 13 ಖನಿಜಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗರೇಣಿ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು. ಇದದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪದಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗುಂಪಿನ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಲಾಕ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬಳಿಯ ಒಂಟಿಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳ 13, 14 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ನಡೆಸಿತ್ತು. 19ರಂದು ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೊ ಗೆದಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಂ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮರ್ಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ 136 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರುವ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎನ್ ಬಲರಾಮ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪುಷ್ಪ ಶೈಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ?: ನದಿ ಒಡಲು ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೆಲದಾಳದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ: ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ನ 114 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಗಾಯತ್ರಿ