ETV Bharat / business

ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ 'ಹಬ್ಬ': 2.2 ಲಕ್ಷ ಸೀಸನಲ್​ ಉದ್ಯೋಗ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಂಪನಿ - SEASONAL JOBS

ಮುಂಬರುವ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.

flipkart-creates-2-dot-2-lakh-seasonal-jobs-ahead-of-festive-season
ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2.2 ಲಕ್ಷ ಋತುಮಾನದ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ​ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಡೆಲಿವರಿಯಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 650 ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೇಣಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸೇರಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್​ ಕೂಡ ಋತುಮಾನದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಾಲವನ್ನು​ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಂಗಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇವು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2.2 ಲಕ್ಷ ಋತುಮಾನದ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ​ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಡೆಲಿವರಿಯಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 650 ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೇಣಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸೇರಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್​ ಕೂಡ ಋತುಮಾನದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಾಲವನ್ನು​ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಂಗಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇವು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

FLIPKART SEASONAL JOBSJOBS AHEAD FESTIVE SEASONFLIPKART JOBSಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿSEASONAL JOBS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.