2025ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FIEO) ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 6, ತೆಲಂಗಾಣ 7, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 8, ಒಡಿಶಾ 9 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ.
- 2021 - 22 ರಿಂದ 2024 - 25ರವರೆಗೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ 4ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.14.46ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
- ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಪಾಲು ಶೇ.6.97ರಷ್ಟಿದೆ.
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಫ್ತಿನ ಅವಲೋಕನ: (Values In USD Billions) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ 2020 - 21ರಲ್ಲಿ 60.59, 2021-22ರಲ್ಲಿ 126.81, 2022-23ರಲ್ಲಿ 149.40, 2023-24ರಲ್ಲಿ 134.39 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ 116.33ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗುಜರಾತ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2020-21ರಿಂದ 2024-25ರವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (CAGR) ಶೇ.17.71ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ (2024-25 over 2023-24) -13.44 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ (2024-25) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.26.6ರಷ್ಟಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2020-21ರಲ್ಲಿ 15.14, 2021-22ರಲ್ಲಿ 25.87, 2022-23ರಲ್ಲಿ 27.94, 2023-24ರಲ್ಲಿ 26.63 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ 30.48 ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2020-21 ರಿಂದ 2024-25ರವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (CAGR) ಶೇ.19.12ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.14.46ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ (2024-25) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.6.97ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಇಒ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ದತ್ತಾಂಶ:
- 2020-21ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಫ್ತು ಪಾಲು ಶೇ 5.19 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
- 2021-22ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ 6.13 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
- 2022-23ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ 6.19 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
- 2023-24ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಫ್ತು ಪಾಲು ಶೇ 6.09 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
- 2024-25ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲು ಶೇ 6.97 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ: (Values In USD Billions)- 2020-21ರಲ್ಲಿ 15.14, 2021-22ರಲ್ಲಿ 25.87, 2022-23ರಲ್ಲಿ 27.94, 2023-24ರಲ್ಲಿ 26.63 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ 30.48ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2020-21 ರಿಂದ 2024-25ರವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (CAGR)ಶೇ. 19.12ರಷ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ: (Values In USD Billions)- 2020-21ರಲ್ಲಿ 291.81, 2021-22ರಲ್ಲಿ 422.00, 2022-23ರಲ್ಲಿ 451.07, 2023-24ರಲ್ಲಿ 437.07 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ 437.42ರಷ್ಟಿದೆ. 2020-21 ರಿಂದ 2024-25ರವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (CAGR)ಶೇ.10. 65ರಷ್ಟಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ: 2020-21ರ ಸಾಲಿನ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯವು 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2021-22ರಿಂದ 2024-24ರವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು: (ಶೇಕಡಾವಾರು) 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶೇ.5.19, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಶೇ.6.13, 2022-23ರಲ್ಲಿ ಶೇ.6.19, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ.6.09 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶೇ.6.97 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಫ್ತಿನ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು: 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.61.48ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಈ ಟಾಪ್ 10 ರಫ್ತು ತಾಣಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಶೇ. 25.91 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಶೇ 6.38 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಯುಎಇಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಶೇ.6.35, ಯುಕೆ ಶೇ.3.98, ಇಟಲಿ, ಶೇ.3.75, ಜರ್ಮನಿ ಶೇ.3.61, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಶೇ.3.21, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೇ.2.96, ಚೀನಾ ಶೇ.2.84 ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇ.2.48ರಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಫ್ತಿನ ಪಾಲು:
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಶೇ.28.60ರಷ್ಟು
- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶೇ.20.98ರಷ್ಟು
- ಕೋಲಾರ, ಶೇ.17.67ರಷ್ಟು
- ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, 13.00ರಷ್ಟು
- ರಾಮನಗರ, ಶೇ.2.99ರಷ್ಟು
- ಮೈಸೂರು, ಶೇ.2.68ರಷ್ಟು
- ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶೇ.2.34ರಷ್ಟು
- ಕೊಡಗು, ಶೇ.2.09ರಷ್ಟು
- ತುಮಕೂರು, ಶೇ.1.88ರಷ್ಟು
- ಹಾಸನ, ಶೇ.1.85ರಷ್ಟು
ಕರ್ನಾಟಕದ (2024-25) ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು:
2024-25ರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 11745.26ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾನ ಆದರೆ, ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 5992.92, ಐಸಿಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 4480.29, ಐಸಿಡಿ ಕನಕಪುರ 728.45, ಐಸಿಡಿ ಹೊಸೂರು 528.82, ಸತ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಸಿಡಿ, ವೆಮಗಲ್ I, 116.96 ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 6.87ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಆಗಿದೆ.
2024-25ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಫ್ತಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು (At 8 Digit Level):
169 ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು 160 ಸರಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪ್ 10 ಸರಕುಗಳು 63.92% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಔಷಧ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು, ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, 3.83%
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕಗಳು, 3.52%
- ವಿಮಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು, 2.12%
- ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉಪಕರಣಗಳು, 17.33%
- ಕಾಫಿ, 4.14%
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು, 4.19%
- ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ RMG ಹತ್ತಿ, 4.69%
- ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, 5.02%
- ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, 14.05%
- ಇತರರು, 5.04%
