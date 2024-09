ETV Bharat / business

ನಿವೃತ್ತಿವರೆಗೂ ಕಾಯಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ,ನೀವು 50ಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಪಿಂಚಣಿ: EPSನ ಹೊಸ ನಿಯಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? - What say EPS rules

By ETV Bharat Karnataka Team

What say EPS rules?: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ EPFO ನವೆಂಬರ್ 1995 ರಲ್ಲಿ 'ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 95' (EPS 95) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು 58 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್​​​​​​​​​​​ ಖಾತೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದರೆ. 58 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ 50 ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ

ನೀವು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯ ವಿಧಗಳು: ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ

ಮಕ್ಕಳ ಪಿಂಚಣಿ

ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿ

ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

How To Check Your EPS Amount? - ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಮೊದಲು ನೀವು EPFO ​​ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕು.

ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸದಸ್ಯರ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, UAN ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 'ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 2,350 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ: ಆದಾಯ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ - Swiggy net loss