ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿ - ಹಣ ಗೆಲ್ಲಿ: EPFO ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ - ’ಇಪಿಎಫ್ಒ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ - ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ.
Published : October 7, 2025 at 4:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 21 ಸಾವಿರ, 11 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹೇಳುವುದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸೂಚಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೂವರನ್ನು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 21 ಸಾವಿರ ರೂ.: ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೂವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 21 ಸಾವಿರ ರೂ., ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 11 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 5,100 ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಮೊದಲು EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ EPFO ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಹೊಸ ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ MyGov ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನ gov ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಆ ಬಳಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ MyGov ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಪುಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. MyGov ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಹೊಸದನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖಾತೆ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ MyGov ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಪುಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ನೀವು OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ Do Task ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಜನರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.