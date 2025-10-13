ETV Bharat / business

PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ: ಈಗ ನೀವು ಶೇ100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

EENADU
PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ನಿಧಿಯ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿಬಿಟಿ 13 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ವಸತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!: ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಕ್‌ಔಟ್‌ಗಳು/ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹಣ ವಾಪಸ​ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ - ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ!: ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.25 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ). ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

'ವಿಶ್ವ ಯೋಜನೆ' : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈಗ ಪಿಎಫ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 'ವಿಶ್ವ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ EPFO ​​3.0 ರ ಭಾಗವಾಗಿ PF ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು CBT - "ಸಮಗ್ರ ಸದಸ್ಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಚೌಕಟ್ಟು" ಗೂ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ 1.27ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರ!

ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹುಷಾರ್​! ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ

TAGGED:

EPFO LIBERALISES RULES
EPFO NEWS TODAY
PF WITHDRWAL RULES CHANGED TODAY
EPF WITHDRAWALS RULES 2025
EPFO NEW RULES 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್​: ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​, ಡಿಎಂ!

ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್: ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!

ಕಾಂತಾರ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಲೈವ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೈಮ್: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.