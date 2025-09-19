ETV Bharat / business

ಈಗ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್​ ನಲ್ಲಿ PF ವರ್ಗಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ - ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಪಾಸ್ ಬುಕ್​ ಲೈಟ್' ಬಿಡುಗಡೆ - ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

EPFO PASSBOOK LITE
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 7:18 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವಹಿವಾಟಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಂದೇ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ವಿವಿಧ ಲಾಗಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಛತ್ರಿಯಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಪಿಎಫ್ ಇತಿಹಾಸ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಅವರು ಹಳೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್-13 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನೆಗರ್-ಕೆ) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್-ಕೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

API ಏಕೀಕರಣ: EPFO 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ API ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. PF ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ಯರ್ಥದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?: EPFO 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು PF ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ- ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ PF ಇತ್ಯರ್ಥದ ಪೂರ್ವ- ಅನುಮೋದನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು PF ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು, ವಸಾಹತುಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು, ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಚೆಕ್/ECS/NEFT ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಬಡ್ಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, EPFO ​​ಖಾತೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು EPS (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

