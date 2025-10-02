ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ; ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 2, 2025 at 2:28 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಅರ್ಧ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಬಾಸ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒರಾಕಲ್ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ಗಿಂತ 150 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೇ 12.4ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 14 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಶೇ 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ $ 9.3 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಲಾ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ $400 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು $75 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ XAI ಕೂಡ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ 2033 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಲ್ - ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಏನೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು AI ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು $ 900 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಗುರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ!: ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ BYD ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಸ್ಕ್ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ತಾನದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಯುಎಸ್ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿರಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿರಬೇಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಪೋಷಕರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು). ಹೊಸ ಪಕ್ಷವು ಮಸ್ಕ್ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.