ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಪಡೀತೀರಾ?; ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್​, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ! - IT PENALTY ON CASH LOANS

ಡಿಜಿಟಲ್​​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲೆಂದು ನೀವು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.

IT PENALTY ON CASH LOANS
ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತೆ (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 5:13 PM IST

IT Penalty On Friend Cash Loans : ನೀವೇನಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ?. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಐಟಿ) ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಎಂಬಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಅವರು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಲಗಳು, ದೇಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೇನು? ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಗದು ಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಗಳೇನು? ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಐಟಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಸಾಲ ಪಡೆದು ಬೆಪ್ಪಾದ ರಾಹುಲ್​: ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ - ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಹುಲ್​ ಅವರು ಯಾವುದೋ ತುರ್ತು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ನಿಯಮಗಳಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಆತನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜನರು ಐಟಿ ದಂಡವು 1 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 271DA ಅನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ ಗಂಭೀರ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?: ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಪ್ರಕಾರ, 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಟಿ ದಂಡವಾಗಿ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 271DA ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ರಾಹುಲ್‌ಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಐಟಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪಡೆಯಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೇ ಐಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 269T ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಸಮಸ್ಯೆ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತಹ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗದು ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ: ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವಾಲಯಗಳು, ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G ಪ್ರಕಾರ, 2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್, ಯುಪಿಐ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಾವು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಪಾವತಿ ವೇಳೆಯೂ ಜಾಗ್ರತೆ: ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿ 5,000 ಮೀರಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಗಂಡಾಂತರ: ಟಿಡಿಎಸ್ ಎಂದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ. ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194N ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್​ ವಹಿವಾಟೇ ವಾಸಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು, ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಭಾರಿ ಐಟಿ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ.

