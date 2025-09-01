ETV Bharat / business

ಇಂದಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ - LPG PRICES SLASHED

ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

COMMERCIAL LPG PRICES DROP LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ DOMESTIC CYLINDER PRICE LIQUEFIED PETROLEUM GAS
ಇಂದಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 1, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ​(LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು 51.50 ರೂ.ನಷ್ಟು ಇಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೆ.1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, 14.2ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಹೊಸ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು 1,631.50 ಇತ್ತು, ಈಗ 1,580 ರೂಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ನ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಂತರ ₹1,684, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1,531.50, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹1,738 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ: ಏಪ್ರಿಲ್​ 8ರಿಂದ 14.2ಕೆಜಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ₹853, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹868.50, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹879 ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹852.50 ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ​(LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಹಾಗೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು, ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗೆ 50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಹರ್ ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 14.2 ಕೆಜಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿಯ ಬೆಲೆ ಉಜ್ವಲಾ ಅಡಿ 500 ರಿಂದ 550ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲಾ ಅಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 803 ರಿಂದ 853 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ 'ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ' ಇದ್ದಂತೆ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ​(LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು 51.50 ರೂ.ನಷ್ಟು ಇಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೆ.1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, 14.2ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಹೊಸ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು 1,631.50 ಇತ್ತು, ಈಗ 1,580 ರೂಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ನ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಂತರ ₹1,684, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1,531.50, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹1,738 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ: ಏಪ್ರಿಲ್​ 8ರಿಂದ 14.2ಕೆಜಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ₹853, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹868.50, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹879 ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹852.50 ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ​(LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಹಾಗೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು, ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗೆ 50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಹರ್ ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 14.2 ಕೆಜಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿಯ ಬೆಲೆ ಉಜ್ವಲಾ ಅಡಿ 500 ರಿಂದ 550ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲಾ ಅಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 803 ರಿಂದ 853 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ 'ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ' ಇದ್ದಂತೆ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMERCIAL LPG PRICES DROPLPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆDOMESTIC CYLINDER PRICELIQUEFIED PETROLEUM GASLPG PRICES SLASHED

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.