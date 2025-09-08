ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ CIBIL ಪೆಟ್ಟು: ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
Published : September 8, 2025 at 3:38 PM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಸಿಬಿಲ್ (CIBIL) ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬ ಪದವು ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ, ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಖಾತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹52,000 ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಂಚಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪಾವತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 780 ರಿಂದ 580ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ, ಯಾರೋ ವಂಚಕ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಮರುಪಾವತಿ ತಡವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಂಟಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದು, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಂಚಕರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ CIBIL ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
- ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
- ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್/ಆಧಾರ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
