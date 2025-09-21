ETV Bharat / business

ಸಾಲದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಪಾತ್ರ

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಸಾಲದ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಮೊದಲು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತರ ಬಳಿ ಕೈ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಪಾತ್ರ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋವಿಡ್​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವಾದ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯ ಹರಿವು 13.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 30.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 20.9ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು (REITs) ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ (InvITs) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳು (External Commercial Borrowings) ಮತ್ತು ಜಿಡಿಆರ್ (GDR), ಎಡಿಆರ್ (ADR) ಗಳಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಸಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

"ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಶೇಕಡಾ 27ರಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ 2025 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2020ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಡಿಐಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

