ನವದೆಹಲಿ: 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚೆದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 2027ರ ಜುಲೈ 31 ನಡುವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಸಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡೋವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾದಾತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಭಾಗವೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಿತಿ 15 ಸಾವಿರ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ವೇತನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೀರಬಾರದು.
ಭಾಗ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ ಬಿ ಅಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 1952 ರ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಂಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಲನ್-ಕಮ್-ರಿಟರ್ನ್ (ಇಸಿಆರ್) ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು . ಹಾಗೇ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (ಯುಎಎನ್) ರಚಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಸಿಐಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪಿಎಂ ವಿಬಿಆರ್ವೈ ಯೋಜನೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೈಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸುಸ್ಥಿರ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಕೆಲಸ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವೂ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಕೈಗಾರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
