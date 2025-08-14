ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲು 2-3 ದಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗವಾಗಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಚೆಕ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಳಂಬವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಇದೀಗ, ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆರ್ಬಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು 2026 ರ ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿಯಮದಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 3, 2026 ರಿಂದ) ಚೆಕ್ಗಳ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರ ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
