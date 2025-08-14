ETV Bharat / business

ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗೆ ಚೆಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಾಗಿ ವರ್ಗ: ಇಂದೇ ಚಕ್​​ ನೀಡಿ ಇವತ್ತೇ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4 ರಿಂದ ನಿಯಮ ಜಾರಿ - CHEQUE CLEARANCE

ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಚೆಕ್ ಹಣವಾಗಿ ವರ್ಗವಾಗಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್​​ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗೆ ಚೆಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಾಗಿ ವರ್ಗ (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 14, 2025 at 3:14 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್​ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲು 2-3 ದಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ಆರ್​ಬಿಐ) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚೆಕ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗವಾಗಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಚೆಕ್​ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್​: ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳ ಚೆಕ್​ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಳಂಬವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಇದೀಗ, ಆರ್​ಬಿಐ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್​​ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಿದ ಚೆಕ್​ ಅನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆರ್​ಬಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4ರಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು 2026 ರ ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4ರಂದು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿಯಮದಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಿದ ಚೆಕ್​ ಅನ್ನು ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 3, 2026 ರಿಂದ) ಚೆಕ್‌ಗಳ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್​ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರ ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್​ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್​ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.

