19 ರಿಂದ 20.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸಾಲದ ಹರಿವು: ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ICRA ವರದಿ
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಫ್ತು - ಅವಲಂಬಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ICRA ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : September 10, 2025 at 7:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ; ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 19 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಿಂದ 20.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 10.4 -11.3 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ICRA ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (NBFCಗಳು) ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 17 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ICRA ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ - ಸಿಆರ್ಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಮುಂಬರುವ ಕಡಿತವು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಸಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಎಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹ-ಗುಂಪು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದಾತರ ಗಳಿಕೆಯು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 26 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಮಾರು 13 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (ಬಿಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಸುಮಾರು 30 ಬಿಪಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಎ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ರಹಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFC ಗಳ ಸಾಲ ವೆಚ್ಚವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 13 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು 30 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಸತೀಯೇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ICRA ಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹ-ಗುಂಪು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ AM ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, MSMEಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಹಾರೇತರ ಸಾಲದ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು 184 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. NBFC ಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಸಾಲಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವಾದ 35 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಫ್ತು-ಅವಲಂಬಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ICRA ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಡುಪು ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆದಾಯದ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFC ಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೋಟವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಬಫರ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದುರ್ಬಲ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ NBFC ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ನೀತಿ - ಚಾಲಿತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಕಡಿಮೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು FY26 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು NBFC ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
