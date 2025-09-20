ETV Bharat / business

ಅಮುಲ್​​ನ 700 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಲೀಟರ್‌ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 40 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗ

ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಲೀಟರ್‌ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 40 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗ (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 20, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮುಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಬೇಕರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೋಜನ್ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಅಮೂಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ: ಗುಜರಾತ್ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟ - ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಯುಎಚ್‌ಟಿ ಹಾಲು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚೀಸ್, ಪನೀರ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಬೇಕರಿ ಶ್ರೇಣಿ, ಫ್ರೋಜನ್ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿಗಳು, ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಲು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಮಾಲ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾನೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ.

  • ಬೆಣ್ಣೆಯ (100 ಗ್ರಾಂ) ಎಂಆರ್‌ಪಿಯನ್ನು 62 ರೂ.ಗಳಿಂದ 58 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ತುಪ್ಪದ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 40 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, 650 ರೂಗಳಿಂದ 610 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಮುಲ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ (1 ಕೆಜಿ) ಎಂಆರ್‌ಪಿಯನ್ನು 30 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 545 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಫ್ರೋಜನ್ ಪನೀರ್ (200 ಗ್ರಾಂ) ನ ಹೊಸ ಎಂಆರ್‌ಪಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಈಗಿರುವ 99 ರೂ.ಗಳಿಂದ 95 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿತರಕರು ಅಮುಲ್ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಮುಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

36 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಒಡೆತನದ ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ತನ್ನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಅಮುಲ್' ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಆದಾಯವು 65,911 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಅಮುಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಒಟ್ಟು ನಕಲು ಮಾಡದ ಆದಾಯವು 2023 -24ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

