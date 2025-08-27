ETV Bharat / business

ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ - FIGHTER JETS ENGINE DEAL

ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Published : August 27, 2025 at 9:35 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಒಂದೆಡೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿ.ಇ (GE) ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ.

97 LCA Mark 1A ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 62,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 113 GE-404 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜಿ.ಇ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಹೆಚ್‌ಎಎಲ್) ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರಂಭಿಕ 83 LCA Mark 1A ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 99 GE-404 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಬೇಕೆಂದು ಜಿ.ಇ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 113 GE-404 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

97 LCAಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿ.ಇಯಿಂದ 113 ಹೆಚ್ಚಿನ GE-404 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಡೀಲ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಹೆಚ್‌ಎಎಲ್‌ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ 212 GE-404 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್‌ಎಎಲ್ 2029-30ರ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮೊದಲ 83 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 2033-34ರ ವೇಳೆಗೆ 97 LCA Mark 1Aಗಳ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೂರೈಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜಿ.ಇ ಇಂದಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್‌ಎಎಲ್ GE-414 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ LCA Mark 2 ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (AMCA)ಗಾಗಿ 200 GE-414 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿವೆ.

ಸುಮಾರು USD 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

LCA ಮಾರ್ಕ್ 2 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 162 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AMCAಯ ಐದು ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 10 ಇತರೆ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು IAF ತನ್ನ 'ಹಾರುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ' ಕುಖ್ಯಾತಿಯ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿ ಸಫ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

