ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ: ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ, ತಪ್ಪಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬಂತೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 1, 2025 at 6:18 PM IST
ವರದಿ - ರವಿಚಂದ್ರನ್
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಇಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೊ. ಸತ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತ್ವರಿತ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪ-ದೂರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೊ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮೂಲ ಮಾದರಿ- ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್: ಈ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್, ರೋಗಿಯು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಜೂನ್ 2026ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA)ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಜೂನ್ 2027 ರ ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪ್ಲೇನ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ನೇರ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (VTOL): ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರನ್ವೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಡ್ರೋನ್ನಂತೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನದಂತೆ ಹಾರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 300 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿ ನಗರದೊಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಲಿದೆ.
ವೇಗ: ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಪ್ಲೇನ್ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ–15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳಂತೆಯೇ ಇದು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಚ್ಚ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸವಾರಿಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಇರಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ vs. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್:
ಸುಮಾರು 6,000 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಸುಮಾರು 2,500 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 4,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ನಗರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
