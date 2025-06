ETV Bharat / bharat

ಪಾಕ್​ ಪರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪ: ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​ - 14 DAY JUDICIAL CUSTODY

YouTuber Jyoti Malhotra has again been sent to 14 day judicial custody by Hisar Court. ( ETV Bharat )