ETV Bharat / bharat

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

'ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್' ಎಂಬ ಟೀ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Young Womens Making Crunchy Cups Concept in Rajahmundry
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕಪ್‌ಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.! ಇದೇನಿದು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ? ಎಂತ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಬೇಡಿ.​

ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ (ಕೋನ್) ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಕಪ್​ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಆ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು.

'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ', 'ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ': ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ', 'ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ': ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು (EENADU)

ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಾಜಿನ ಲೋಟಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಲೋಟಗಳಲ್ಲೋ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್‌ಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅರಿತ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನ ತಾರಕರಾಮನಗರದ ಪಿ.ಮಣಿಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ.ಕೆಜಿಯಾ ಹಿಮಬಿಂದು ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿರಿ' ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಯರು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್' ಎಂಬ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಂತೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೂ, ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಚಹಾ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಇವರ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ', 'ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ': ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ', 'ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ': ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು (EENADU)

ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇವರ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಳೆಯದ 'ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಣಿಕುಮಾರಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮ ಊರು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ. ಹಿಮಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೀ ಕಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದು 'ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ತಳಪಾಯವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಹೀಗೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನವೀನ ಐಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ 'ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್' ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ', 'ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ': ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
'ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ', 'ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ': ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು (EENADU)

ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು: "ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 4,000 ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1.20 ಲಕ್ಷ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶ-ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ತನುಕು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾವು 'ಟೀ ಕುಡಿಯಿರಿ - ಒಂದು ಕಪ್ ತಿನ್ನಿರಿ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿಮಬಿಂದು.

ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಪ್‌ಗಳು, ನೀವು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಿಸಿ/ತಣ್ಣನೆಯ ದ್ರವವನ್ನು ಸುರಿದರೂ ಸಹ, 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಡಿದ ನಂತರ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಲೂಬಹುದು. ತಿನ್ನಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬಹುದು. ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದರೂ ಸಹ, ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 36 ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 4,000 ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, 2 ಕೆ.ಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

For All Latest Updates

TAGGED:

CRUNCHY CUPS CONCEPTYOUNG WOMENS ACHIEVEMENTRAJAHMUNDRY CRUNCHY CUPSಕ್ರಂಚಿ ಕಪ್ಸ್CRUNCHY CUPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.