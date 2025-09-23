2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಐಎಎಸ್ ಪಾಸಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಶ್ರೀಪೂಜಾ; ತಂದೆಯ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿದ ಮಗಳು
ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2025 at 1:42 PM IST
ಕಡಪ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತಿರುಮಣಿ ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿ, ಇದೀಗ ಸಮಗ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಟಿಡಿಎ)ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಯಸಿದ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಐಟಿಡಿಎ ಪಿಒ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ತಂದೆಯ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿದ ಮಗಳು: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ. ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸದ್ಯ ಭೀಮಾವರಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಕಡಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಪೂಜಾ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೂ, ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ನಾವು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕು. ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೂ, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಅವರ ಮಾತು.
ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ಯುವಲ್ ಹರಾರಿಯವರ ‘ಸೇಪಿಯನ್ಸ್’ ಮತ್ತು ಖಲೀದ್ ಹುಸೈನಿಯವರ ‘ಎ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ: "ಪಾಡೇರು ಐಟಿಡಿಎಯ ಪಿಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಶಿಶು ಮರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ: "ಐಟಿಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮಾನ್ಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ" ಎಂದು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: "ಪಾಡೇರು ಐಟಿಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಪೂಜಾ ಹೇಳಿದರು. ದಸರಾದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೊರ್ರಾ ಗುಹೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
