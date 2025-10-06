ETV Bharat / bharat

ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ: ಈ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಔಷಧಗಳ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM Yogi Adityanath
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ (UP Govt Media Cell)
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಔಷಧಗಳ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಔಷಧಗಳ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು M/s ಸ್ರೆಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್, ತಯಾರಕರು ತಯಾರಿಸಿದ COLDRIF SYRUP, B.No. SR-13. M/D MAY/2025, E/D APR/2027 ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಕಲಬೆರಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕಲಬೆರಕೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆದೇಶ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಸರ್ಸ್, ಶ್ರೇಶೆನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಲಕ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು: ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆ :

  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
  • 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ನೀಡಬೇಡಿ.
  • ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವಗಳು, ಹಬೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ನೀಡಿ.
  • ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 11 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 11 ಮಕ್ಕಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ (ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು) ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ-ಡಿಎಸ್ ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 10 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯನ ಬಂಧನ

