ETV Bharat / bharat

55 ವರ್ಷದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್!; 2 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲವೇ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

Yoga Guru Targeted in Honey Trap, Rs. 50 Lakh Extorted; Gang Arrested
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 3:52 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತೆಲಂಗಾಣ: ಯೋಗ ಗುರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ (ಸೆ.14) ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮರ್ (44), ರಾಜೇಶ್ (41), ಮೌಲಾಲಿ (42), ರಜನಿ ರೆಡ್ಡಿ (34) ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ (43) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಪುರಾನಪೂಲ್ ಪಾರ್ಥಿವಾಡದ ಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಮರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸನ್‌ಸಿಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ಸಹಚರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದವರನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡವುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ ಎಗರಿಸುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಈ ತಂಡ ಅವರಿಂದಲೂ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಎಸಿಪಿ ಸೈಯದ್ ಫಯಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Yoga Guru Targeted in Honey Trap, Rs. 50 Lakh Extorted; Gang Arrested
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗುರು: ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆವೆಲ್ಲಾದ 55 ವರ್ಷದ ಯೋಗ ಗುರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಅಮರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಯೋಗ ಗುರುವನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು, ರಜನಿ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಮರ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಜನಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಜನಿ ಯೋಗ ಗುರುವಿಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಳು. ಇದೊಂದು ಜಾಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶು ಆಗಿದ್ದರು.

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್: ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ರಜನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕನ ಏಕಾಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೂರ್ವಯೋಜನೆಯಂತೆ ರಜನಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕನೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು.

ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸೆ.4ರಂದು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ (50 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಎರಡು ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್​, ಈ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.

ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಡಿಸಿಪಿ ಮನವಿ: ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೆಂದು ತಿಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೋಸ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರ ದೂರಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರದಿಂದ ಎರಡು ಚೆಕ್‌, ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಒಂದು ಕಾರು ಮತ್ತು 5 ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ಡಿಸಿಪಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್; ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ; ಮಹಿಳೆ ಸಹಿತ 6 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

Last Updated : September 15, 2025 at 3:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HONEY TRAP GANG ARRESTEDYOGA GURU TARGETED IN HONEY TRAPಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲHONEY TRAP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.