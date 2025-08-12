ETV Bharat / bharat

ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಎಸ್​ಐಎ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಐಎ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಯಾಸಿನ್​ ಮಲಿಕ್​ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ (ANI)
ಶ್ರೀನಗರ: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್​ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್​ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (SIA) ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತಿಹಾರ್​ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಷೇಧಿತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಜೆಕೆಎಲ್​ಎಫ್​) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಶ್ರೀನಗರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾವೀದ್​ ಮೀರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಜೆಕೆಎಲ್​ಎಫ್​ ಕಮಾಂಡರ್​​ಗಳ ನಿವಾಸದ ಮೆಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1990ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 18ರಂದು ಸರಳಾ ಭಟ್​ ಎಂಬ ನರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸೌರಾದಲ್ಲಿರುವ ಶೇರ್​ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೃತ ದೇಹವೂ ಗುಂಡೇಟಿನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಗೇನ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿನ ನಿಗೇನ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ SIAಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎಂಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್​ಐಎ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್​ ಪಡೆ ಈ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.

ಯಾಸಿನ್​ ಮಲಿಕ್​ ರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​: ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (SIA) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಣದ ನೆರವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಯಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಿಕ್​ ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.

