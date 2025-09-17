ETV Bharat / bharat

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯಮುನೋತ್ರಿ- ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭ

ಮಳೆ, ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Yamunotri Yatra and Vaishno Devi Pilgrimage Resumes from today
ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉತ್ತರಾಖಂಡ​/ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉತ್ತರಾಕಾಶಿಯ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮಾ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಿಯಾಸ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರೆ: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು 960 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಯಮುನಾ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಫೂಲಚಟ್ಟಿಯಿಂದ ಖಾರ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಂಕಿಚಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 9 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಖಾರಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೂಲಚಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಶಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಜಾಂಕಿಚಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಚಟ್ಟಿ, ಫೂಲಚಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರದಚಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಂಡಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇದರ್​ನಾಥ್​ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್​ ಸೇವೆ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇದರ್​ನಾಥ್​ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಾರಾಟ ಮರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಮೂರು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ: ಭೂ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 22 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿತು. ಯಾತ್ರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಮಾನತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಎಲ್ಲಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಭೂಕುಸಿತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 35ಕ್ಕೇರಿಕೆ; ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ 52 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮಳೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಣಭೀಕರ ಮಳೆ: ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತ; 30 ಜನರು ಸಾವು

For All Latest Updates

TAGGED:

VAISHNO DEVI PILGRIMAGE RESUMESYAMUNOTRI YATRA RESUMESMATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARDDISRUPTS HELI SERVICES AT KEDARNATHVAISHNO DEVI PILGRIMAGE RESUMES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ

ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.