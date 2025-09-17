ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯಮುನೋತ್ರಿ- ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭ
ಮಳೆ, ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ/ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉತ್ತರಾಕಾಶಿಯ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮಾ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಿಯಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರೆ: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು 960 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಯಮುನಾ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಫೂಲಚಟ್ಟಿಯಿಂದ ಖಾರ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಂಕಿಚಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 9 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಖಾರಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೂಲಚಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಶಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಜಾಂಕಿಚಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಚಟ್ಟಿ, ಫೂಲಚಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರದಚಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಂಡಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇದರ್ನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇದರ್ನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಾರಾಟ ಮರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಮೂರು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ: ಭೂ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 22 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿತು. ಯಾತ್ರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಮಾನತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಎಲ್ಲಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
