ರಾವಣ ದಹನದ ಬಳಿಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಮಲಗುತ್ತೆ: ಲಂಕಾದೀಶನೇ ಇವರಿಗೆ ಗುರು; ಏನಿದು ಸಂಪ್ರದಾಯ?

ಯಮುನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ರಾವಣ ದಹನದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಆ ಕುಟುಂಬವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಮಲಗುತ್ತದೆ.

After burning of Ravana, the kitchen stove is not lit. family goes to sleep without eating.
ರಾವಣ ದಹನದ ಬಳಿಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಮಲಗುತ್ತೆ (ETV Bharat)
ಯಮುನಾನಗರ, ಹರಿಯಾಣ: ಇಡೀ ದೇಶವು ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಯಮುನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ,ಬದಲಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ನಾವು ಮಂಚಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದಸರಾಕ್ಕಾಗಿ ರಾವಣ, ಮೇಘನಾಥ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ: ಯಮುನಾನಗರದ ಮಂಚಂಡ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಚಿಸುವ 70 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಮುನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನದ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಮೋಡಿಯನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಮುನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ (ETV Bharat)

ರಾವಣನೇ ಇವರ "ಗುರು": ಮಂಚಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಚಂಡ ಕುಟುಂಬವು ರಾವಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ರಾವಣನು ವಿದ್ವಾಂಸ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೀಣ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಸರಾ ರಾತ್ರಿ ರಾವಣನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಚಟ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ದಸರಾದಂದು ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ: ಈ ಭಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದಸರಾ ರಾತ್ರಿ ಮಂಚಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳಿಂದ, ರಾವಣ ದಹನದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವರು ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಮಲಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾವಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ 6ನೇ ತಲೆಮಾರಿದು: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಹೇಂದ್ರ ಮಂಚಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಪಂಕಜ್ ಮಂಚಂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುತ್ತೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಸರಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡಾ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಮುನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ (ETV Bharat)

ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ: ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ರಾವಣ, ಮೇಘನಾಥ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಮಂಚಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುತ್ತೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಸರಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಯಮುನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ: ನಮ್ಮ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ ಪಂಕಜ್ ಮಂಚಂಡ ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ, ರಾವಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಎನ್ನುವುದು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ ಪಂಕಜ್ ಮಂಚಂಡ ಅವರ ಮನದ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಮಂಚಂದ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಕರಕುಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೇ ದಸರಾದ ಸಂತೋಷವು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮೌನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

