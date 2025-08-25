ETV Bharat / bharat

ಯಮನನ್ನೇ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ: 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಮ ಭಕ್ತ!

ಇವರು ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಅಂತೆಯೇ ಯಮನನ್ನು ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yama Devotee
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸುವ ಯಮ (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025

ಕೋಣಸೀಮ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜ ಸಾವಿನ ದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಮರಾಜನನ್ನೇ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೋಣಸೀಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಾಜಿಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಕೋಠಿವಾರಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಆರ್‌ಎಂಪಿ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಎಂಬವರೇ ಯಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಇವರಿಗೆ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತನಾದರು: ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಯಮನ ಭಕ್ತನಾಗಲು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮನಸು ಬದಲಿಸಿದ ಇವರು ಯಮನನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಯಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಯಮ: ಯಮರಾಜನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ್ಯಗಳು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದ್ರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇರದಂತೆ ಯಮನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೂ ಯಮನ ಹೊಗಳಿ ಬರಹ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಗೋಡೆ, ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೂ ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿರುವ "ಜೈ ಯಮಧರ್ಮರಾಜು" ಹಚ್ಚೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸುವ ಯಮ (ETV Bharat)

ಯಮನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ, "ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಜೀವನದ ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವನಾಗಿರಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ ಯಮನ ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಜನನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಸಹಜ. ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿ, ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸಾವಿನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಮನ ಮೇಲಿನ ಇವರ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ, ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಅವರನ್ನು ಸಮಾನತಾವಾದಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yama Devotee
