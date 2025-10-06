ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ: ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಜೀರೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟಾನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋವರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜೀರೋ, ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶ: ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಭೂದೃಶ್ಯದ ನಡುವೆ ಅದರ ಭವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಜೀರೋ, ಇದು ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5,538 ರಿಂದ 8,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.
ಜೀರೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟಾನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋವರ್ ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಪತಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ.
25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭವ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಾಥ ಶಿವಮಂದಿರ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗವು ಜೀರೋ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಜೀರೋದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ದಾವೊ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಾಥ ಶಿವಮಂದಿರ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಅದ್ಭುತವು 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಭೂಷಣ ದುಬೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರುಣಾಚಲದ ಜೀರೋ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲಿಂಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು 1893ರ ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಪುಟ ಆವೃತ್ತಿಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವಲಿಂಗವು ಲಿಂಗಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಠ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ನಂತರ ಅರುಣಾಚಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ: ದೈವಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಚಕ ದೇವೇಂದ್ರ ದುಬೆ ಅವರು 2004 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಬಾ ಎಂಬ ನೇಪಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
2004 ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಬಾ ಕರ್ದಾವೊ ಪ್ರದೇಶದ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮರಗಳು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮರಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಉರುಳಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ದೂರ ಬಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಬಾಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ, ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಜನರು ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯವು ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲಿಂಗದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಗದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ದೇವಾಲಯವು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಿರಿದಾದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಜೀರೋದ ಮೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?: ಜೀರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ.
ಜೀರೋವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?: ಜೀರೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು, ಒಬ್ಬರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ (ILP) ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಬಂದರ್ದೇವಾ ಗೇಟ್ (ಅಸ್ಸಾಂನ ಉತ್ತರ ಲಖಿಂಪುರ ಬಳಿಯ ಅಸ್ಸಾಂ-ಅರುಣಾಚಲ ಗಡಿ) ಅಥವಾ ಕಿಮಿನ್ ಗೇಟ್ (ಗೋಹ್ಪುರ್ ಮೂಲಕ) ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇವು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ.
