ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 233 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ: ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೋಟಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 3:31 PM IST

ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 132ನೇ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 233 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೋಟಾದ ರಾವಣನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಡರಾತ್ರಿ 2.30 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ದಹನಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕಾದು ಜನರು ನಿರಾಶರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಕೊನಗೂ ರಾವಣನ ಪುತ್ಥಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹನವಾಗದ ಕಾರಣ, ತಡರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್‌ನಿಂದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ಟಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು JCB ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸುಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 2:30ಕ್ಕೆ ರಾವಣ ದಹನವಾಗಿ ಬೂದಿಯಾದನು.

ದಸರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:38ಕ್ಕೆ ರಾವಣ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸುಟ್ಟವು. ಮೊದಲು ಮುಕುಟದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ನಂತರ ಕೈಗಳಿಂದ. ಎದೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಸುಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಯಿತು.

ಮುಖ, ಎದೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾವಣನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮುಖವೂ ಸುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹನವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್‌ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಸುಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರಾಶರಾದ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಆನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸವಾರಿಯ ಆನೆಯು ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಲವಾ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಅತ್ತಿತ್ತ ಚದುರಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು.

ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಿದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು: ದಸರಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಓಡಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೆಕ್ಷನ್ 185ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ವಿವಿಐಪಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

