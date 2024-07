ETV Bharat / bharat

ಜುಲೈ 11ರಂದು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು? - World Population Day

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ:

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

ರೋಗ ಹರಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೊರತೆಗಳು.

ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ.

ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸವಾಲುಗಳು.

ಆದಾಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅಡೆತಡೆ.

ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಧಿಯ (ಯುಎನ್ಎಫ್​ಪಿಎ) ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿ - 2024 ರ ವರದಿ "Interwoven Lives, Threads of Hope: Ending Inequalities in Sexual and Reproductive Health and Rights," ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 77 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಂದಾಜು 144.17 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾ 142.5 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2011 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1.21 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ - ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ24 ರಷ್ಟು 0-14 ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ 17 ರಷ್ಟು 10 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು.10-24 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 26ರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 15-64 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಶೇ 68 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಶೇ7 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಪುರುಷರು 71 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು 74 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಗಂಭೀರವಾದ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಗಳು:

ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಸಮತೋಲಿತ ಅನುಪಾತ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.

ಸೂಕ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಸರಿಯಾದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ.

ಸರಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು.

ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ.

ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ.

