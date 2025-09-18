ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'
ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಕುರಿತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಹೊಂದಿದೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿಯ ಗತವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನೂರಾರು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೇ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್' ಕೂಡ ಒಂದು.
ಯಮುನಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ 163 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಿದಿರಿನ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವಿದು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್' ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ.
30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದಿರಿನ ಸಸ್ಯಗಳು: ಬನ್ಸೆರಾ ಉದ್ಯಾನವನ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದಿರಿನ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಂಬುಸಾ ಬಾಲ್ಕೋವಾ, ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಆಸ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಡಿಎ) ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಿದಿರಿನ ದ್ವಾರ, ಬಿದಿರಿನ ಶೆಡ್ಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿದಿರಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲ್ಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿದಿರಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ, ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಓಯಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2022ರಂದು ದೆಹಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 28, 2022ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಲೆ.ಗವರ್ನರ್, ಯಮುನಾ ನದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.
'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್' ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಮಹತ್ವ ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು 'ಬನ್ಸೆರಾ - ಬಿದಿರಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನ'ಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಶದ್ದೀಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸತತ 18 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಈ ಕಲುಷಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಸುಮಾರು 30,000 ಬಿದಿರಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಮರಗಳು 30 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15 ಬಿದಿರಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಬುಸಾ ಬಾಲ್ಕೋವಾ, ಬಂಬುಸಾ ಬಂಬೋಸ್, ಬಂಬುಸಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್, ಬಂಬುಸಾ ತುಲ್ಡಾ, ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಆಸ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಬಿದಿರಿನ ಮರಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ದೆಹಲಿಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು, ಗಡಿ ಗೋಡೆ, ಕಾವಲು ಕೊಠಡಿ, ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ನದಿ ತೀರ, ದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹುಮಾಯೂನ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಿದಿರಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬನ್ಸೆರಾ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಗಳು, ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವ ಬಿದಿರು: ಬಿದಿರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಇದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ನೆಲಹಾಸು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಗಳು, ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿಲು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೌರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿದಿರಿನ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 30,000 ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಕಲುಷಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ₹25 ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹50 ಶುಲ್ಕ ಇದೆ ಎಂದರು.
ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಆರಂಭ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಬೊಂಗಾನ್ ಹೌಸ್, ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಾದಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕಾಲೋಚಿತ ಹೂವುಗಳು, ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಕೊಳ, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಬನ್ಸೆರಾ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿದಿರುಗಳು:
- ಬಂಬುಸಾ ಬಾಲ್ಕೂವಾ (ದಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ಬಂಬೋಸ್ (ಮುಳ್ಳುಳ್ಳ ಬಿದಿರು/ಕಾಗದದ ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ಕ್ಯಾಚರೆನ್ಸಿಸ್ (ಮೆಕ್ಕಲು ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ನುಟಾನ್ಸ್ (ಒಲವಿನ ಬಿದಿರು/ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ಪಲ್ಲಿಡಾ (ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಾ (ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ (ಪಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ಬಿದಿರು/ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ತುಲ್ಡಾ (ಕಾಗದ ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ ಬಿದಿರು)
- ಬಂಬುಸಾ ವೆಂಟ್ರಿಕೊಸಾ (ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಿದಿರು/ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಬಿದಿರು)
- ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಆಸ್ಪರ್ (ಖಾದ್ಯ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೈತ್ಯ ಬಿದಿರು)
- ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿಸಿ (ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಬಿದಿರು/ಬಿದಿರು)
- ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿ (ಖಾದ್ಯ ಬಿದಿರು/ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಿದಿರು)
- ಡೆಂಡ್ರೊಕ್ಯಾಲಮಸ್ ಲಾಂಗಿಸ್ಪಥಸ್ (ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಲಿ ಬಿದಿರು
- ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸಿ (ಬಹುತೇಕ ಘನ ಬಿದಿರು/ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಿದಿರು)
- ಡೆಂಡ್ರೊಕಲಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಸ್ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಿದಿರು/ಘನ ಮತ್ತು ಬರ ಸಹಿಷ್ಣು ಬಿದಿರು)
ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ: ಬಿದಿರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿದಿರಿನ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆ. 18 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಿದಿರು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ: ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ಸಂಸ್ಥೆ (WBO) 2009ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 8ನೇ ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 100 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು WBO ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಮೇಶ್ ಸಲಾಂ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ದಿನವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಸ್ಯದ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಿನವೂ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಯಲ್ ಥಾಯ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ದಿನದಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದತರೆ ಬಿದಿರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
