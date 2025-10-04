ETV Bharat / bharat

ನಿತ್ಯ 300 ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಔಷದೋಪಚಾರ; ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 4, 2025

WORLD ANIMAL DAY 2025 - ಜೈಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ​: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 4 ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಜೀವಿಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, 1996 ರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೈಪುರದ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು 350 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ.ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ನಿತ್ಯವೂ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿ, ಮಳೆ ಯಾವುದೇ ಋತುವಾದರೂ ಅಸಹಾಯಕವಾದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ತಪ್ಪದೇ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರದೀಪ್​, ಗಾಯಗೊಂಡ ಶ್ವಾನಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1996ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣ: ಪಿಂಕ್​ ಸಿಟಿಯೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜೈಪುರದ ಪ್ರದೀಪ್​ ಇಂದು 350 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರದೀಪ್​ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಪಿತಿ ಪಿತಿಯನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಿಯ ಮೆಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಹುಳಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಅವರು ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 1996ರಿಂದಲೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್​ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರದೀಪ್​: ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊದಲು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಪ್ರದೀಪ್​ಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅವರ ಮುನಿಸು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್​.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವರ ಸೇವೆಗಿಂತ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಕಾರಣ ದೇವರು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರದೀಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರದೀಪ್​ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ: ಪ್ರದೀಪ್ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 350 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಗುಲ್ಶನ್ ಭಾಟಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೂ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರದೀಪ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪ್ರದೀಪ್​, ಅವುಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

