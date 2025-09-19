ETV Bharat / bharat

6 ಪಾನಿಪುರಿ ಬದಲು 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ

ಆರು ಪಾನಿಪುರಿ ಬದಲು ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

woman-sits-on-dharna-in-vadodara-due-to-shortage-of-panipuri-items-police-arrived-at-the-scene
ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
ವಡೋದರಾ (ಗುಜರಾತ್​​): ವಡೋದರಾದ ಸುರ್ಸಾಗರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ನಗರದ ಸುರ್ಸಾಗರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಂಡಿಗಳ ಬಳಿ ಜನರು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್​ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬೀದಿ ಬದಿ ಸ್ಟಾಲ್​​ನವನು ಹಣ ಪಡೆದು ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾನಿಪುರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರು ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಯುತವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

woman sits on dharna in vadodara due to shortage of panipuri items police arrived at the scene
ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು (ETV Bharat)

ಆಗ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇವಿಷ್ಟೇ ಪಾನಿಪುರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಮಹಿಳೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ: ತದನಂತರ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್​​ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಲೀಕ ಪದೇ ಪದೆ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕದಲದೇ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಬಗೆಹರಿದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರು ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದೂರನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಲೀಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ: ಈ ಘಟನೆಯು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ಕೋಪವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾನಿ ಪುರಿಯಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಗರದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ : ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಪೂರಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿವೆ ಎಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಮೃತ ಪೈಲಟ್‌ ತಂದೆ

