ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಮಹಿಳೆ! - AQIS PROPAGANDA

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ಪಾಕ್​ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಎಟಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (FTV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 10:40 AM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್)​: ಅಲ್‌ಖೈದಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್)​ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಖಲೀಫತ್​ ಸಂಚಿನಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್​ ಆಸೀಮ್​ ಮುನಿರ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶಮಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 29ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ (ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್​) ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಶಮಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್​ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿದ್ದು, ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್​, ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳು, ಜಿಹಾದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಮೇ 9ರಂದು ಶಮಾ ಅನ್ಸಾರಿ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್​ ಮುನಿರ್​​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಟಿಎಸ್​ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಜಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಖಲೀಫತ್​ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಗು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಹೊಡೆದೂಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಇನ್ಸ್​ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಸಾರಿ ಹಿಂದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಸ್​ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂಧಿತನೊಂದಿಗೆ ಶಮಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುಜರಾತ್‌ನವರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಧಿತ ಐವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಡಿ​ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

