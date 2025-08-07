ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಅಲ್ಖೈದಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಖಲೀಫತ್ ಸಂಚಿನಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಆಸೀಮ್ ಮುನಿರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶಮಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 29ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ (ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್) ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಮಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿದ್ದು, ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್, ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳು, ಜಿಹಾದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಮೇ 9ರಂದು ಶಮಾ ಅನ್ಸಾರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ ಮುನಿರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಟಿಎಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಜಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖಲೀಫತ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಗು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಹೊಡೆದೂಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಸಾರಿ ಹಿಂದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಸ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂಧಿತನೊಂದಿಗೆ ಶಮಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುಜರಾತ್ನವರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಧಿತ ಐವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
