ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ: ಈಗ 3ನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಾತಾಯಿ
ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 14, 2025 at 4:10 PM IST
ಸತಾರ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮೂರನೇ ಹೆರಿಗೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಕ್ರಾಂತಿಸಿಂಹ ನಾನಾ ಪಾಟೀಲ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು. ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಮೂಲತಃ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಸ್ವಾದ್ನವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸತಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸತಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ವೈದ್ಯರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸತಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆರಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲು: ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು 1200ರಿಂದ 1600 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹೆರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಯುವರಾಜ್ ಕರ್ಪೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಸದಾಶಿವ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೊರಾಕೊದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 9 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 7 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಸದಾಶಿವ ದೇಸಾಯಿ, ಡಾ.ತುಷಾರ್ ಮಸ್ರಾಮ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನೀಲಂ ಕದಮ್, ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ದೀಪಾಲಿ ರಾಥೋಡ್ ತಂಡ, ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
