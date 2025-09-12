ETV Bharat / bharat

ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹುಲಿ; ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗಳ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

woman-dies-in-tiger-attack-in-bettiah
ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
ಬೆಟ್ಟಿಯಾ (ಬಿಹಾರ): ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಸೋನ್‌ಬರ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌನಾಹಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಮತಿಯಾರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು (ವಿಟಿಆರ್) ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಬರ್ಧನ್​ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಹುಲಿ ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ: ಸೋನ್​ಬರ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಖೇಲವಾನ್ ಮಹಾತೋ ​​ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಮ್ಚಿ ದೇವಿ ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 500 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರದಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಹುಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹುಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಮ್ಚಿ ದೇವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಕರ ಘಟನೆ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹುಲಿಯು ಉಮ್ಚಿ ದೇವಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು 200 ಮೀಟರ್​ ದೂರದವರೆಗೂ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ದೇಹದ ಭಾಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹುಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕ್ರಮ: ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತಿಯಾರಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಗೋಬರ್ಧನ್​ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯಂ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಕಾಲಿನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ಸಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಉಳಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿ ಭಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹತ್ತಿರದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯಂ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪದೇ ಪದೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ: ಈ ರೀತಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್​ 11ರಂದು ಕೂಡ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ 65 ವರ್ಷದ ಮಥುತಾ ಮಹತೊ ಎಂಬ 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹುಲಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

