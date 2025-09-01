ETV Bharat / bharat

ರಾಜಸ್ಥಾನ: 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 17ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ! - WOMAN GIVES BIRTH TO 17TH CHILD

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 55 ವರ್ಷದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಇದೀಗ 17ನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

woman-aged-55-gives-birth-to-17th-child-in-rajasthans-udaipur
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read

ಜೈಪುರ: ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ 17ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ.

ಲೀಲಾವಾಸ್ ಗ್ರಾಮ ರೇಖಾ ಎಂಬವರು ಜಾಡೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.

ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕವಾರಾ ರಾಮ್​ ಕಲ್ಬೆಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು 17ನೇ ಹೆರಿಗೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇದೀಗ 12 ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಡು, ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿರುವ ರೇಖಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ: ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕವಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬಡತನದ ಕರಿನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಾಡೋಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು, ಹೆರಿಗೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರೇಖಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗಿದು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆರಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಾಡೋಲ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​ ಸಿಎಂಎಚ್​ಒ ಡಾ.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ 11 ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸವ ನಡೆಸಿದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರೋಶನ್​​ ದರಾಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇದು ತನ್ನ 4ನೇ ಹೆರಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ 17ನೇ ಹೆರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್​​ 24ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೇಖಾ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಮುಖೇಶ್​ ಗರಸಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸವ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸದೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಕೆಗೆ ಹಲವು ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಕೋಶ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗು ಜನನ: ಬದುಕಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ವರ್ಷದ ಭ್ರೂಣ ಈಗ ಮಗುವಾಗಿ ಜನನ!; ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

ಜೈಪುರ: ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ 17ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ.

ಲೀಲಾವಾಸ್ ಗ್ರಾಮ ರೇಖಾ ಎಂಬವರು ಜಾಡೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.

ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕವಾರಾ ರಾಮ್​ ಕಲ್ಬೆಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು 17ನೇ ಹೆರಿಗೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇದೀಗ 12 ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಡು, ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿರುವ ರೇಖಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ: ರದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕವಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬಡತನದ ಕರಿನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಾಡೋಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು, ಹೆರಿಗೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರೇಖಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗಿದು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆರಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಾಡೋಲ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​ ಸಿಎಂಎಚ್​ಒ ಡಾ.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ 11 ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸವ ನಡೆಸಿದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರೋಶನ್​​ ದರಾಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇದು ತನ್ನ 4ನೇ ಹೆರಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ 17ನೇ ಹೆರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್​​ 24ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೇಖಾ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಮುಖೇಶ್​ ಗರಸಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸವ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸದೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಕೆಗೆ ಹಲವು ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಕೋಶ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗು ಜನನ: ಬದುಕಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ವರ್ಷದ ಭ್ರೂಣ ಈಗ ಮಗುವಾಗಿ ಜನನ!; ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHANS UDAIPUR WOMAN 17TH CHILDWOMAN AGED 55 GIVES BIRTHRAJASTHAN17ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆWOMAN GIVES BIRTH TO 17TH CHILD

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.