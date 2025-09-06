ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕನಸನ್ನು ಅಪಘಾತ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರೂ ಹಠ ಬಿಡದೇ ಯುವಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 6, 2025 at 1:56 PM IST
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ: ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ, ಬದುಕುವ ಹಠ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಅಪಘಾತ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದೇ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಥಣ್ಣೀರು ಸೆಲ್ವರಾಜ್. ತೆಲಂಗಾಣದ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಲಪಲೆಂ ನಿವಾಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಊರಿನ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸೆಲ್ವರಾಜ್, ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೈತ, ಹತ್ತಿ ಚೀಲವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಕಾಲು, ಕೈಗಳು ಶಕ್ತಿ ಹೀನವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರು.
ಕನಸು ಛಿದ್ರ, ಬದುಕು ಅಭದ್ರ: ಅಪಘಾತವು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿತ್ತು. ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ತಾಯಿ ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಟೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಪೇಟೆಯ ಸದರ್ಮ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರಹಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಸೆಲ್ವರಾಜ್: ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಎಂದಿಗೂ ಹತಾಶರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಎಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವರ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
