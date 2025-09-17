ಮಾಟಗಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ; ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವನಿತೆಯರು!
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ರಿಂದ 80,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : September 17, 2025 at 5:31 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ಸೀತರ್ಮಾಹಿಯ ಸೊನಬರ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವ ರುಹೌ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ದೇವಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಊರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಊರಿನವರು ಇವರನ್ನು ಮಾಟಗಾತಿ (ದೈನ್) ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು.
ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಆಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಹಾದಲಿತರು (ದಲಿತರಲ್ಲೇ ಕೆಳವರ್ಗ)ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ಗುಡುಸಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸಿಗುವ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪಡೆದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೀಣಾ.
ನಿರಂತರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಹಾಯ: ಮಾಟಗಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ವೀಣಾ ತೆರದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚಾಣಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲಿಂಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ತಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಹಾಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಟಗಾತಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಬಿಹಾರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ (ದೈನ್) ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ನಾಮ್ಕುಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕೊಚ್ಬಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಂಡಾ ಕೂಡ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ಮ ಮಾವ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಟಗಾತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ. ಅಲ್ಲದೇ. 1.20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹೇಗೋ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಬದುಕುಳಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ಮಾಟಗಾತಿ ಆಚರಣೆ: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಟಗಾತಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ 170 ಮಹಿಳೆಯರು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಸೆ, ಕೊಲೆ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಹಲವು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪುರ್ನಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಜೀವ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಟಗಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ 2024ರಲ್ಲಿ 621 ಮಂದಿ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 629 ಮಂದಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘಟನೆ, ನಿರಂತರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಟಗಾತಿ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ದಲಿತ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು.
ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಪುರುಷರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 73 ಅಪರಾಧಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ 20 ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 217 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, 86 ಮಂದಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಷ್ಟ.. ಕಷ್ಟ: ಸಿಎನ್ಎಲ್ಯು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭದ ಭಾಗವಾದರೂ, ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದುರ್ಬಲ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯೆ ಹೊಣೆ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಭಾರತವೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶವಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಎಂಬುದು ಬರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಇಒ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅರ್ಚನಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇನು ಬೀರಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪುರಷರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಟಗಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾಟಗಾತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಕೀಯಲರು, ಪೊಲೀಸರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಾಗಿದಾರರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಿರಂತರ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ಮಾಟಗಾತಿ ಆಚರಣೆ ತಡೆಯಲು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
