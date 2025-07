ETV Bharat / bharat

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ: 'ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಪವಾರ್ ಬಣಗಳು ?,' ’ಮಹಾ’ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅಂತರಾಳ - SUPRIYA SULE EXCLUSIVE INTERVIEW

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ: 'ಪವಾರ್ ಬಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆಯೇ ( ETV Bharat )

Published : July 15, 2025 at 11:26 PM IST | Updated : July 16, 2025 at 12:04 AM IST

ಸಚಿನ್ ಪರಬ್ ಪುಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿಯ ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುಳೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸಂಸದ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕಿ ಈಟಿವಿ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳೆ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಮೀಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat) ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಎನ್​​​​ ಸಿಪಿ (ಎಸ್​​ಪಿ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ? ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು? ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆಳವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಆದರೆ ವಿರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಅನೇಕ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ: ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು.

