ETV Bharat / bharat

ವಿಜಯ್​ ನೋಡಲು 10 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ?: ನಟನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ 15 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.

KARUR STAMPEDE
ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕರೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು: ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದಿರಿ?. ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ತಮಿಳ್ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ನಾಯಕರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪರಿ ಇದು.

41 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಟ ವಿಜಯ್​ ರ‍್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಿವಿಕೆ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತಿಯಾಜಗನ್ ಮತ್ತು ಪೊನ್ರಾಜ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಟಿವಿಕೆ ಮುಖಂಡರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ತಾವು ಕೇಳಿದ ರೌಂಡಾನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸೇತುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, "ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಏಕೆ ತೆರೆದ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕರು ಪೊಲೀಸರು ಮಾತನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು 50 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತಿಯಾಜಗನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪೊಲೀಸರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು 41 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು. 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕಿದ್ದ ರ‍್ಯಾಲಿಯ ವಾಹನವು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ಟಿವಿಕೆ ಕಾಯಕರ್ತರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ 41 ಮಂದಿ ಬಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 27 ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಅರುಣಾ ಜಗದೀಸನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತೆ?: ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ ತನಿಖೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗ ರಚನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

TVKACTOR VIJAY RALLYKARUR STAMPEDETAMILAGA VETTRI KAZHAGAMಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.