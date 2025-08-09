ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆಯಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ 3,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ದಾಳಿಯಿಂದ 3,251 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, 2020 ರಿಂದ 2024 ರ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 382 ಆಗಿದೆ.
ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರೆಷ್ಟು?: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 218 ಮಂದಿ ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 61 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 32 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 12 ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 9, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 17, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರೆಷ್ಟು?: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 2,869 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 624 ಮಂದಿ ಆನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 436, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 383, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 256 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮಾನವ - ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳು: ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು, ಸಂಘರ್ಷದ ತಾಣಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಅದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಫ್ಬಿವೈ)ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಎಫ್ಬಿವೈನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆನೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಚಿರತೆ, ಹಾವು, ಮೊಸಳೆ, ಮಂಗಗಳು, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಕರಡಿ, ಬ್ಲೂ ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾನವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ- 1972 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1) (ಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
